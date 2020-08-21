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Латушко пока не приглашали на допрос в СК
Источник материала: Навiны
Член президиума Координационного совета для трансфера власти Павел Латушко сообщил, что его пока не вызывали на допрос в Следственный комитет.
Он отметил, что «мне таких предложений не поступало», пишет
По его словам, путаница могла возникнуть из-за того, что «следователи выясняют по поводу моего дома, которой хулиганы разукрасили краской».
Ранее Латушко в интервью
Бывший гендиректор Купаловского театра также сообщил, что ему поступают угрозы, а также «предложения со стороны силовых структур покинуть Беларусь, даже были предложения заболеть, выехать».
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Член президиума Координационного совета для трансфера власти Павел Латушко сообщил, что его пока не вызывали на допрос в Следственный комитет.
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