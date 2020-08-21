Первый пошел: Godel отправляет часть команды в Украину. Из-за ситуации в стране и шатдауна

Godel отправляет часть команды в Украину. Из-за ситуации в стране и шатдауна

О такой возможности для всех сотрудников из любого офиса компании в Беларуси было объявлено на недавнем корпоративном стриме с COO Godel Technologies Андреем Афанасенко.





— Часть сотрудников, некоторые со своими семьями и даже домашними питомцами, действительно в данный момент находятся в Киеве. Решение предложить такую возможность нашим людям было принято для минимизации рисков в связи со сложившейся ситуацией в стране, а также отключением интернета на несколько дней, что повлекло за собой сбои в рабочем процессе, общении с клиентами и значительные финансовые потери.





Компания полностью взяла на себя организацию переезда и проживания. Возможность следующего трансфера сотрудников не исключаем, будем смотреть на ход развития событий и учитывать запросы со стороны команды, — заявили в компании.



