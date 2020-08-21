Кочанова и Андрейченко обратились к главам парламентов ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко направили обращения в адрес руководителей парламентов всех государств-членов Евросоюза, об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

В послании отмечается, что по итогам состоявшихся 9 августа в Беларуси президентских выборов главой государства избран Александр Лукашенко. Подчеркивается также, что выборы прошли в соответствии с Конституцией и законами Беларуси, при этом большинство граждан поддержало "действующий курс на строительство сильного независимого государства".

Спикеры палат белорусского парламента считают неприемлемым то, как быстро некоторые евроатлантические чиновники сделали важнейшие для Беларуси политические заявления и выводы. По их мнению, отдельные из них даже граничат с вмешательством во внутренние дела Беларуси.

"Необходимо объективно и без эмоций разобраться в том, что происходит сегодня в Беларуси", – уточнили составители обращения и добавили, что вмешательство недопустимо и в целом противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права.

Коллег из парламентов ЕС Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко призвали посодействовать в формировании объективной и ответственной позиции о ситуации в республике.

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