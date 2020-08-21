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Кочанова и Андрейченко обратились к главам парламентов ЕС
21.08.2020 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко направили обращения в адрес руководителей парламентов всех государств-членов Евросоюза, об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
В послании отмечается, что по итогам состоявшихся 9 августа в Беларуси
Спикеры палат белорусского парламента считают неприемлемым то, как быстро некоторые евроатлантические чиновники сделали важнейшие для Беларуси политические заявления и выводы. По их мнению, отдельные из них даже граничат с вмешательством во внутренние дела Беларуси.
"Необходимо объективно и без эмоций разобраться в том, что происходит сегодня в Беларуси", – уточнили составители обращения и добавили, что вмешательство недопустимо и в целом противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права.
Коллег из парламентов ЕС Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко призвали посодействовать в формировании объективной и ответственной позиции о ситуации в республике.
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Спикеры считают неприемлемыми некоторые политические заявления и выводы, ряд которых, по их мнению, граничит с вмешательством во внутренние дела Беларуси.
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