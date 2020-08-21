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Евро дешевле 3 рублей уже не найти. Банки заметно подняли курсы валют
Источник материала: Tut.by
В обменниках заметно выросли курсы евро и доллара. Так, в некоторых банках превысил отметку в 3,1 рубля, а доллар — 2,62 рубля. Евро дешевле 3 рублей в обменниках сейчас не найти.
Выше всего курс продажи банком евро во Франсабанке — 3,11 рубля, а ниже всего — в Банке Решение (3,01 рубля).
Выгоднее всего сдавать в банк евро в РРБ-Банк, Абсолютбанк, Франсабанк, Paritetbank, Технобанк — 3,01 рубля.
Выше всего курс продажи банком доллара — 2,62 (Технобанк и РРБ-Банк), а ниже всего — 2,565 рубля (Абсолютбанк).
Выгоднее всего сдавать в банк доллары в РРБ-Банк, Технобанк, Белгазпромбанк, Paritetbank, Абсолютбанк, Идея Банк — 2,545 рубля.
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В обменниках заметно выросли курсы евро и доллара. Так, в некоторых банках превысил отметку в 3,1 рубля, а доллар - 2,62 рубля.
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