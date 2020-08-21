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Евро дешевле 3 рублей уже не найти. Банки заметно подняли курсы валют

21.08.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В обменниках заметно выросли курсы евро и доллара. Так, в некоторых банках превысил отметку в 3,1 рубля, а доллар — 2,62 рубля. Евро дешевле 3 рублей в обменниках сейчас не найти.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банком евро во Франсабанке — 3,11 рубля, а ниже всего — в Банке Решение (3,01 рубля).

Выгоднее всего сдавать в банк евро в РРБ-Банк, Абсолютбанк, Франсабанк, Paritetbank, Технобанк — 3,01 рубля.

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,62 (Технобанк и РРБ-Банк), а ниже всего — 2,565 рубля (Абсолютбанк).

Выгоднее всего сдавать в банк доллары в РРБ-Банк, Технобанк, Белгазпромбанк, Paritetbank, Абсолютбанк, Идея Банк — 2,545 рубля.

 
 
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В обменниках заметно выросли курсы евро и доллара. Так, в некоторых банках превысил отметку в 3,1 рубля, а доллар - 2,62 рубля.
 
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