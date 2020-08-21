В Литве раскупают бело-красно-белые флаги













"Производители и продавцы флагов едва успевают удовлетворять спрос - на этой неделе литовцы начали массово скупать исторические белорусские флаги. Компании связывают повышенный спрос с Путем Свободы, который в воскресенье протянется от Вильнюса до границы с Беларусью. Ажиотаж настолько велик, что напомнил производителям флагов подготовку к столетию восстановления литовского государства в 2018 году", - отметил 15min.lt.