Вадим Девятовский: Лукашенко - не мой президент!

В комментариях многие не поверили, предположив, что аккаунт Девятовского взломали.

Однако сам Девятовский прокомментировал свою позицию, рассказав, почему написал, что Александр Лукашенко – не его президент.





"Моя прежняя позиция – это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в Фэйсбук – это мое заявление. Не думайте, что меня взломали.



