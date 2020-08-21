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Вадим Девятовский: Лукашенко - не мой президент!

21.08.2020 12:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава БФЛА Вадим Девятовский у себя на странице в Facebook заявил, что Александр Лукашенко – не его президент.

Вадим Девятовский: Лукашенко - не мой президент!
"Лукашенко – не мой Президент!!!!!» – написал Девятовский.



В комментариях многие не поверили, предположив, что аккаунт Девятовского взломали.

Однако сам Девятовский прокомментировал свою позицию, рассказав, почему написал, что Александр Лукашенко – не его президент.

"Моя прежняя позиция – это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в Фэйсбук – это мое заявление. Не думайте, что меня взломали.

Все очевидно. Я написал это – и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все, – цитирует Девятовского Трибуна.
 
 
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Глава БФЛА Вадим Девятовский у себя на странице в Facebook заявил, что Александр Лукашенко – не его президент.
 
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