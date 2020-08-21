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«Шахтер»: «Мы выступаем против насилия и призываем общественность не оставаться в стороне»

21.08.2020 12:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Шахтер» выступил против насилия, а также заявил о присоединении благотворительного проекта «Имена».

«На минувшей неделе наша страна столкнулась с волной немыслимой жестокости. Ежедневно общеизвестными становятся новые факты насилия, от которых буквально приходишь в оцепенение. Среди пострадавших – сотни людей с травмами разной степени тяжести. Многим из них сейчас требуется помощь.

В данный момент действуют несколько благотворительных проектов, целью которых является сбор средств для оказания медицинской помощи, оказавшимся в беде людям. Поддерживая любой из них, вы натурально спасаете чье-то здоровье, а возможно и жизнь.

Коллектив футбольного клуба «Шахтер» присоединился к проекту благотворительной платформы «ИМЕНА».

ВАЖНО! Если вам или кому-то из ваших близких требуется помощь, вы можете обратиться по номеру круглосуточной горячей линии +375 44 709-79-11 и вам подскажут весь алгоритм действий.

Мы выступаем против насилия и призываем общественность не оставаться в стороне», – говорится в сообщении.
 
 
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«Шахтер» выступил против насилия, а также заявил о присоединении благотворительного проекта «Имена».
 
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