ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дорожные работы на участке проспекта Независимости: будут менять асфальт

21.08.2020 12:27 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня многие водители обратили внимание на то, что на участке проспекта Независимости в Минске в районе станции метро «Московская» начались ремонтные работы: на стороне, ведущей в центр города, сняли верхний слой асфальта.

Пока не было официальной информации об ограничениях движения, и самих ограничений тоже нет — движение идет. Погода в столице пасмурная, но дорожники не раз говорили, что даже небольшой дождь не мешает им работать: асфальт при укладке имеет очень большую температуру — упрощенно говоря, влага с поверхности просто испаряется.

Напомним, что ремонтные работы ведутся и на улице Клары Цеткин, в районе площади Богушевича. Новый асфальт, казалось бы, там уже укладывали. Но затем его вскрыли — бывает и такое.

Дорожные работы на участке проспекта Независимости: будут менять асфальт

Дорожные работы на участке проспекта Независимости: будут менять асфальт




Дорожные работы на участке проспекта Независимости: будут менять асфальт

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня многие водители обратили внимание на то, что на участке проспекта Независимости в Минске в районе станции метро «Московская» начались ремонтные работы: на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вадим Девятовский: «Лукашенко не мой Президент!!!!!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика