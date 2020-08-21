Дорожные работы на участке проспекта Независимости: будут менять асфальт

Источник материала: Onliner Сегодня многие водители обратили внимание на то, что на участке проспекта Независимости в Минске в районе станции метро «Московская» начались ремонтные работы: на стороне, ведущей в центр города, сняли верхний слой асфальта.

Пока не было официальной информации об ограничениях движения, и самих ограничений тоже нет — движение идет. Погода в столице пасмурная, но дорожники не раз говорили, что даже небольшой дождь не мешает им работать: асфальт при укладке имеет очень большую температуру — упрощенно говоря, влага с поверхности просто испаряется.

Напомним , что ремонтные работы ведутся и на улице Клары Цеткин, в районе площади Богушевича. Новый асфальт, казалось бы, там уже укладывали. Но затем его вскрыли — бывает и такое.



















