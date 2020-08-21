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Дорожные работы на участке проспекта Независимости: будут менять асфальт
Пока не было официальной информации об ограничениях движения, и самих ограничений тоже нет — движение идет. Погода в столице пасмурная, но дорожники не раз говорили, что даже небольшой дождь не мешает им работать: асфальт при укладке имеет очень большую температуру — упрощенно говоря, влага с поверхности просто испаряется.
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