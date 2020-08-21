Вадим Девятовский: «Лукашенко не мой Президент!!!!!»

Именно такое сообщение появилось сегодня в фейсбуке известного белорусского молотобойца, председателя Белорусской федерации легкой атлетики, бывшего депутата Палаты представителей Вадима Девятовского.

Свою позицию Девятовский прокомментировал сайту by.tribuna.com .

«Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в фейсбуке — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали», — сказал Девятовский.

«Всё очевидно. Я написал это — и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня всё», — сказал Девятовский.