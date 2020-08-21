Кочанова и Андрейченко обратились к спикерам парламентов стран ЕС

Председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили в парламенты стран ЕС письмо с призывом оказать содействие «в формировании объективной, профессионально выверенной и ответственной позиции стран ЕС о ситуации в Беларуси».

«В послании отмечено, что 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы, — сообщает пресс-служба Совета Республики. — По их итогам президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко. Выборы прошли в соответствии с Конституцией и законами Республики Беларусь. Абсолютное большинство граждан поддержало действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность».

Кочанова и Андрейченко считают неприемлемым то, «как быстро ряд евроатлантических чиновников» сделали важнейшие для Беларуси «политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь, что недопустимо и противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права».

«Необходимо объективно и без эмоций разобраться в том, что происходит сегодня в Беларуси», — говорится в письме председателей обеих палат.

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