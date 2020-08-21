Украина усилила охрану границы с Беларусью

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Госпогранслужба Украины задействовала на белорусском участке госграницы дополнительные ресурсы и силы.

"На данный момент границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране достаточно неспокойная», - сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«Когда началась эскалация ситуации в Беларуси, то мы и перешли на усиленный режим", - уточнил он.