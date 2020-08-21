Источник материала: ОНТ

«Нью-Йорк Айлендерс» вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, обыграв «Вашингтон».

В заключительном матче серии поражение команды Александра Овечкина — 0:4. Шайбы в составе победителей забросили Энтони Бовилье (оформил дубль), Ник Ледди и Джошуа Бэйли. Российский вратарь команды Семен Варламов оставил ворота в неприкосновенности, отразив 21 бросок, и стал второй звездой встречи. «Вашингтон», за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Ковальчук и Илья Самсонов, уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в серии со счетом 1:4. «Кэпиталз» вылетают из Кубка Стэнли после первого раунда второй сезон подряд.

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