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Первый вице-премьер Беларуси допустил девальвацию белорусского рубля

21.08.2020 13:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков заявил, что если протестующие граждане Беларуси последуют призывам и начнут реализовывать предлагаемые в телеграм-каналах экономические методы борьбы с режимом Лукашенко, то это неизбежно приведет к девальвации нацвалюты.

«Все эти призывы… Это не минет каждого человека. Это повлияет не только на провластные структуры или государственные предприятия, или государственные товары. Это повлияет на каждого человека», - сказал Снопков.

«Примером этого, являются определенные призывы, которые приведут к девальвации. Что такое девальвация, мы с вами все знаем. То есть беднее станет каждый. Я бы очень просил всех, кто интересуется экономикой, думать…», - говорит первый вице-премьер.

«По сути, нам предложили в телеграм-канале процесс, который приведет к каким-то результатам. К каким – не сказали… (но) это экономическое самоубийство», - заключил Снопков.

В качестве экономических методов борьбы в телеграме предлагают «снять средства с банковских депозитов (прежде всего валютных), так как они посредственно используются властями для финансирования силовых органов; купить валюту (хоть немного). Рубль итак слабеет, а люди получат возможность заплатить меньше по кредитам и штрафам».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков заявил, что если протестующие граждане Беларуси последуют призывам и начнут реализовывать предлагаемые в...
 
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