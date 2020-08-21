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Lada готовит новую модель и предлагает придумать для нее название
Источник материала: Onliner
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил конкурс. Необходимо придумать название для новой модели Lada. При этом компания не уточняет, что это будет за модель, и даже не намекает на сегмент, где выступит машина с «народным» названием.
Единственное требование — название должно заканчиваться на букву «А» (такому правилу подчиняются все модели Lada, за исключением разве что Largus). Желательно, чтобы название было благозвучным и с понятным ударением. Итоги конкурса подведут в конце августа текущего года, пишет
В планах российского автогиганта выпустить 10 новых и 7 рестайлинговых моделей Lada до 2026 года. Прямо наполеоновские планы! В ближайшие два года выйдут первые семь новинок, среди которых будут обновленные Largus и Vesta. Другой конкретики нет. Можно предположить, что в планах — выпуск новой Lada 4×4, а быть может, еще и минивэн на базе Renault Dokker.
красный, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
серый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
серый, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил конкурс. Необходимо придумать название для новой модели Lada. При этом компания не уточняет, что это будет за модель,...
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