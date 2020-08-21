Lada готовит новую модель и предлагает придумать для нее название

Источник материала: Onliner

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил конкурс. Необходимо придумать название для новой модели Lada. При этом компания не уточняет, что это будет за модель, и даже не намекает на сегмент, где выступит машина с «народным» названием.

Единственное требование — название должно заканчиваться на букву «А» (такому правилу подчиняются все модели Lada, за исключением разве что Largus). Желательно, чтобы название было благозвучным и с понятным ударением. Итоги конкурса подведут в конце августа текущего года, пишет Autonews . Любопытно, что «АвтоВАЗ» уже запатентовал названия Lada Tensa, Lada Forta и Lada Kayna. Непонятно, появятся ли модели с такими названиями на рынке.

В планах российского автогиганта выпустить 10 новых и 7 рестайлинговых моделей Lada до 2026 года. Прямо наполеоновские планы! В ближайшие два года выйдут первые семь новинок, среди которых будут обновленные Largus и Vesta. Другой конкретики нет. Можно предположить, что в планах — выпуск новой Lada 4×4, а быть может, еще и минивэн на базе Renault Dokker.