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Lada готовит новую модель и предлагает придумать для нее название

21.08.2020 14:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил конкурс. Необходимо придумать название для новой модели Lada. При этом компания не уточняет, что это будет за модель, и даже не намекает на сегмент, где выступит машина с «народным» названием. 

Единственное требование — название должно заканчиваться на букву «А» (такому правилу подчиняются все модели Lada, за исключением разве что Largus). Желательно, чтобы название было благозвучным и с понятным ударением. Итоги конкурса подведут в конце августа текущего года, пишет Autonews. Любопытно, что «АвтоВАЗ» уже запатентовал названия Lada Tensa, Lada Forta и Lada Kayna. Непонятно, появятся ли модели с такими названиями на рынке.

В планах российского автогиганта выпустить 10 новых и 7 рестайлинговых моделей Lada до 2026 года. Прямо наполеоновские планы! В ближайшие два года выйдут первые семь новинок, среди которых будут обновленные Largus и Vesta. Другой конкретики нет. Можно предположить, что в планах — выпуск новой Lada 4×4, а быть может, еще и минивэн на базе Renault Dokker.

LADA Vesta I Люкс амт R line, 2018 г.в., 18 333 км
красный, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
24 854 р.
9999$ / 8437€
LADA Priora I, 2011 г.в., 100 км
серый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
4226 р.
1700$ / 1434€
LADA Priora I SE, 2010 г.в., 250 000 км
серый, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
2483 р.
999$ / 843€
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил конкурс. Необходимо придумать название для новой модели Lada. При этом компания не уточняет, что это будет за модель,...
 
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