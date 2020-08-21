"Железный Крест Третьего Рейха их награда" Бывший офицер-пограничник отказался от медали, которой Лукашенко наградил чернорубашечников

Напомним, 13 августа Лукашенко подписал указ о награждении медалями «За безупречную службу» 300 сотрудников МВД, среди которых ОМОНовцы, водители автозаков и работники изолятора на Окрестина.





Своё решение житель города Столина Александр Велесницкий объяснил в видеобращении, размещённом в социальных сетях. Решение было принято после того, как в интернете появился указ Лукашенко о награждении такой же медалью целого ряда сотрудников Министерства внутренних дел.





Данный указ был подписан 13 августа 2020 года, на четвёртый день после президентских выборов на фоне дестоких массовых репрессий против мирного гражданского населения.





— Я принял эту награду с гордостью. Более чем 15 лет действительно достойной службы в пограничных войсках и органах пограничной службы давали повод считать, что я имею право носить эту награду на своём парадном кителе. Так было до вчерашнего дня.





Вчера я узнал, что этой же медалью в срочном порядке награждают тех, кто участвует в похищениях, избиениях и истязаниях мирных людей, женщин и мужчин, несовершеннолетних и подростков, стариков.





Карателям была поставлена задача посеять страх среди инакомыслящих. Теперь, оказывается, безупречно служит тот, кто заливает кровью асфальт внутренних стоянок РУВД и пыточных камер на Окрестино.





Железный Крест Третьего Рейха их награда. Это убийцы и палачи белорусского народа", — сказал Александр Велесницкий в видеообращении.















