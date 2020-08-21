Хроника 21 августа: пресс-конференция Тихановской в Литве, Лукашенко посещает фабрику в Дзержинском районе

Источник материала: Onliner

Ситуация вокруг президентских выборов в Беларуси перетекает в русло дипломатических заявлений, пресс-конференций и попыток выйти на контакт. Сегодня в Вильнюсе прошла первая пресс-конференция Светланы Тихановской, которая выехала туда после общения в Центризбиркоме. А Александр Лукашенко посетил агрокомбинат «Дзержинский», где высказался о забастовках и пообщался с работниками.

Россия готова содействовать урегулированию

«Если руководство Белоруссии (правописание здесь и далее в цитате не соответствует варианту, приведенному в Общероссийском классификаторе стран мира. — Прим. Onliner) этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Также сообщается, что оценивать возбуждение уголовных дел в Беларуси Россия не будет.

Пресс-конференция Тихановской

Светлана Тихановская поблагодарила присутствующих представителей СМИ за интерес к ситуации в Беларуси, обрисовала ситуацию в стране и отметила, что белорусское общество просыпается: «Насилие должно прекратиться, политзаключенные должны быть выпущены на свободу». Также она отметила, что добивается проведения в стране новых прозрачных выборов.

Когда Светлана собирается вернуться на родину? Когда будет чувствовать себя там в безопасности. Опасается ли вооруженного вмешательства России? Призывает все страны мира уважать суверенитет Беларуси. Собирается ли выдвинуть свою кандидатуру в случае перевыборов? Вопрос пока не обсуждается, главная задача — добиться перевыборов. Сколько будут длиться демонстрации? Покажет время, а народ Беларуси не сможет забыть и простить насилие в отношении граждан. Знает ли Сергей Тихановский о том, что его жена в Литве? Знает и рад тому, что семья в безопасности.

В подробностях рассказать о ночи своего выезда в Литву Светлана пока не готова, поддерживает мирные пути отстаивания права и надеется, что руководство страны пойдет на диалог с народом.

Лукашенко в Фаниполе

Александр Лукашенко сегодня утром отправился на агрокомбинат «Дзержинский», он назвал предприятие хорошим примером модернизации села и сельского хозяйства. Об этом пишет БЕЛТА . Ему доложили, что из более чем четырех тысяч сотрудников не бастует никто.

«Правильно, надо работать. Бастовать — это не вырастишь ни кур, ни коров», — приводит цитату агентство.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко доложил, что в стране убрано 91% площадей, урожай зерна уже достиг почти 7,5 млн т.

Лукашенко отметил , что накануне посещения фабрики встречался с руководителями силовых ведомств: «Они каждый день с утра до ночи дежурят, чтобы сохранить мир и покой. И я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдавать».

Политическую ситуацию в стране он не оценил как катастрофичную: «В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И поверьте, в ближайшие дни решим».

Тем временем председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко обратились к руководителям парламентов из стран Европейского союза. Они отметили, что выборы в стране состоялись в соответствии с Конституцией и законами, президентом избрали Александра Лукашенко, а вмешательство во внутренние дела Беларуси недопустимо и противоречит нормам международного права.

Бесплатная еда

Еще 30 июля волонтеры запустили инициативу по спасению еды ezhik.by. Ее целью было раздавать быстропортящиеся продукты людям вместо того, чтобы просто выкидывать их в конце рабочего дня. По вечерам на улице Октябрьской собирались длинные очереди, люди приходили за бесплатной выпечкой. Учредителей инициативы не оставили равнодушными события в стране.

Первым шагом стала точка с раздачей еды на Окрестина. После чего попробовать бесплатные угощения от «Ёжика» смогли работники скорой помощи и люди, которые попали в больницы.

Сейчас инициативная группа занимается раздачей еды в местах большого скопления людей, а по вечерам волонтеры на машинах развозят продукты пострадавшим, которые были уволены из-за своего мнения и пока что не могут прокормить себя и свои семьи.

Одна из точек вчера была возле заводов города и в других местах скопления людей, где волонтеры раздавали пиццы, супы, сырники и оладьи, а также согревали людей горячим чаем и кофе.

Сегодня точек будет уже больше по всему Минску, а к концу недели «Ёжик» планирует выходить на регионы, чтобы люди по всей стране были сытыми, отстаивая свою гражданскую позицию, какой бы она ни была.

Каждый может внести в это свой вклад. Желающие помочь могут приносить свои продукты на точки раздачи «Ёжика».