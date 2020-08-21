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Экс-главный тренер «Шахтера» и бывшие футболисты клуба поддержали бастующих «Беларуськалия»

21.08.2020 13:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-главный тренер солигорского клуба «Шахтер» Сергей Ташуев и другие бывшие футболисты «горняков» поддержали бастующих работников «Беларуськалия». Их видеообращение появилось в инстаграме Tribuna.com.

— Я хочу поддержать вас в этот трудный момент, который происходит в стране, и пожелать вам [чувства] собственного достоинства, гордости, преодолеть все трудности, и чтобы Беларусь была такой же прекрасной, какой она является сейчас и будет завтра. Вы самые лучшие люди на этой земле, — сказал Сергей Ташуев.

А это обращение экс-футболиста «Шахтера» Юрия Цыгалко:

— От лица многих действующих и завершивших карьеру спортсменов хочу выразить вам признательность и благодарность за то, что вы до конца отстаиваете не только свои интересы, но и народа. Знайте, что большинство с вами.

Присоединился к обращению и футболист сборной Литвы Саулюс Миколюнас:

— Привет, Беларусь, Солигорск и бастующие «Шахтеры». Знаю, как вам сейчас нелегко в той ситуации, которая творится в стране. Вы боретесь за свою правду, сплоченный народ. Я надеюсь, государство поймет, что сила не только у них, но и у народа страны. Надеюсь, все вопросы можно решить без насилия и кровопролития. Знайте, что вся Европа и Литва поддерживают вас.

 
 
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