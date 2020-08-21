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Realme оснастит смартфон X7 особо ярким экраном
Источник материала: Onliner
Семейство смартфонов Realme X7 (обычная версия и Pro)
Модели линейки X7 получат 4096 уровней яркости «умной подсветки», чтобы она всегда была оптимальной в зависимости от ситуации. При яркости в 1200 нит можно ожидать, что информация на дисплее останется читаемой даже под прямыми лучами солнца.
Другие характеристики Realme X7 пока неизвестны, однако ранее в интернете появилась информация о Pro-версии устройства. Смартфону предрекли экран с диагональю 6,55 дюйма (Full HD+) и восьмиядерный процессор с частотой 2,6 ГГц. Объем оперативной памяти составит 8 ГБ, встроенной — 256 ГБ. Разрешение селфи-камеры составит 32 Мп, а основная камера будет состоять из сенсоров на 64, 8 и 2 Мп. Емкость батареи — 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки (65 Вт).
Дебют Realme X7 назначен на 1 сентября.
Android, экран 6.5" IPS (1080x2400), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.6" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.5" IPS (720x1600), Mediatek Helio G70, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
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Семейство смартфонов Realme X7 (обычная версия и Pro) получат дисплеи с яркостью 1200 нит. Частота обновления экрана составит 120 Гц, что не ново для компании — в портфолио...
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