Realme оснастит смартфон X7 особо ярким экраном

Источник материала: Onliner

Семейство смартфонов Realme X7 (обычная версия и Pro) получат дисплеи с яркостью 1200 нит. Частота обновления экрана составит 120 Гц, что не ново для компании — в портфолио уже есть модели с таким показателем. Однако те устройства были с LCD-экранами, а здесь — AMOLED.

Модели линейки X7 получат 4096 уровней яркости «умной подсветки», чтобы она всегда была оптимальной в зависимости от ситуации. При яркости в 1200 нит можно ожидать, что информация на дисплее останется читаемой даже под прямыми лучами солнца.

Другие характеристики Realme X7 пока неизвестны, однако ранее в интернете появилась информация о Pro-версии устройства. Смартфону предрекли экран с диагональю 6,55 дюйма (Full HD+) и восьмиядерный процессор с частотой 2,6 ГГц. Объем оперативной памяти составит 8 ГБ, встроенной — 256 ГБ. Разрешение селфи-камеры составит 32 Мп, а основная камера будет состоять из сенсоров на 64, 8 и 2 Мп. Емкость батареи — 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки (65 Вт).

Дебют Realme X7 назначен на 1 сентября.