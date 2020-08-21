На что пойдет Apple, чтобы удешевить iPhone 12 - рассказывает известный аналитик

Источник материала: Tut.by

Известный аналитик из TF Securities Минг-Чи Куо рассказал, на что готова пойти Apple ради удешевления готовящихся к выходу iPhone 12. Об этом пишет 9to5mac .



Фото: @PhoneDesigner

По словам аналитика, одним из главных нововведения в смартфонах iPhone 12 станет поддержка 5G-сетей. Но установка в аппараты 5G-модема обойдется компании от 75 до 125 долларов для каждого конкретного устройства. При этом увеличивать финальную цену смартфонов для потребителей Apple не хотелось бы.

Значит, надо искать пути удешевления других компонентов в девайсах. Куо, например, говорит об установке в смартфоны более простых аккумуляторов с меньшим количеством слоев. Также известно, что в коробках с гаджетами не окажется ни проводных наушников, ни даже зарядных адаптеров питания — только соединительный кабель с разъемами USB Type-C/Lightning.

По мнению Куо, производителям Android-смартфонов пришлось пойти на увеличение цен и без того дорогих топовых аппаратов из-за внедрения 5G-модулей. Если Apple удастся этого избежать, или по крайней мере минимизировать, это поможет компании еще более успешно конкурировать на рынках разных стран в условиях макроэкономической нестабильности из-за пандемии COVID-19.

Напомним: Apple планирует выпустить как минимум четыре смартфона — iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все устройства получат OLED-экраны. Диагональ первого — 5,4 дюйма, следующих двух — 6,1 дюйма, последнего — 6,7 дюйма. Процессором выступит еще не анонсированный Apple A14 Bionic. Основные камеры будут двойными или тройными.

Предполагаемая цена iPhone 12 в США — от 699 долларов, iPhone 12 Max — от 799 долларов, iPhone 12 Pro — от 999 долларов, iPhone 12 Pro Max — от 1099 долларов. Примерно столько же стоят и нынешние iPhone 11.