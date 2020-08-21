«Мы узнали гаишников, которые на нас напали». Избитые байкеры подали заявление в СК

Источник материала: Tut.by

«Гаишник, которого в Сети начали травить, не виноват. Мы узнали милиционеров, которые на нас напали», — рассказали AUTO.TUT.BY байкеры, которых 11 августа жестко задержали в Уручье силовики. Недавно мотоциклисты сняли побои и подали заявления в Следственный комитет и прокуратуру — чтобы ведомства разобрались в ситуации. Также байкеры пообщались с Сергеем Курловичем — тем самым инспектором ГАИ Первомайского района, которого изначально подозревали в избиении мотоциклистов.



После задержания байкеров вместе с другими задержанными привезли в спортзал Первомайского РУВД: девушки сидели на матах, а парни лежали на полу лицом вниз

Напомним, 11 августа в столичном микрорайоне Уручье милиция жестко задержала шестерых мотоциклистов , среди которых были три девушки. Момент задержания сняли на видео очевидцы.

После задержания ребят доставили в РУВД, где некоторых из них избили, а потом поместили в ЦИП на Окрестина и жодинское СИЗО. Сами байкеры потом заявили: «Мы ничего не нарушали, агрессии не проявляли, причины такого обращения не понимаем».



«На вопросы отвечала на коленях». Что рассказывают байкеры, которых жестко задерживали в Минске

В мотосреде видео задержания товарищей вызвало шквал возмущений. Байкеры начали искать силовиков, которые избивали мотоциклистов, чтобы понять, как такое могло произойти.



Этот скриншот с изображением Сергея Курловича выложили в интернет — как причастного к задержанию и избиению байкеров

Уже 13 августа появился первый «подозреваемый» — инспектор ГАИ Первомайского района Минска Сергей Курлович. Милиционер раньше работал на автомобиле с бортовым номером 730 — именно на этой машине были правоохранители, которые задерживали и избивали байкеров.

А вскоре появилось сообщение от имени Сергея Курловича, в котором он объясняет, что к задержанию и избиению байкеров непричастен.



Это сообщение написал Сергей Курлович. В скриншоте удалены моменты, которые касаются личной жизни сотрудника милиции, не имеющие отношения к делу

Встреча действительно состоялась вчера, 20 августа. На нее приехал Сергей Курлович и байкеры — Кристина, одна из задержанных тем вечером в Уручье, а также Дмитрий, известный в мотосообществе под прозвищем Питбуль.

Сергей Курлович пояснил, что захотел встретиться с байкерами не как сотрудник ГАИ, исполняющий свои обязанности, а как обычный человек. О появлении его фото в Сети как причастного к избиению байкеров ему рассказали коллеги.

— Понеслись нелестные комментарии в мой адрес, хотя я к этому непричастен. В день, когда задержали байкеров, я был на службе, ведь работа наша никуда не делась — оформление ДТП, разбирательство заявлений и другое. Но именно в тот момент, когда было задержание, на работе меня не было, — пояснил Сергей.

В доказательство парень принес видеозапись с камеры наружного видеонаблюдения, установленной на его доме: время, когда Сергей вернулся домой — 20.40, а задержание было около 21.30.

— На машинах ГАИ, в том числе и с бортовым номером 730, может ездить любой инспектор. Просто чаще всего я на ней обозначался. Наверное, от этого дезинформация (связанная с байкерами) и пошла.





После происшествия Сергею звонили и писали родные и знакомые. Кто-то говорил, что не верит, что парень мог так поступить, да и на человека на видео не похож. Но были и те, кто воспринял информацию в Сети как правдивую.

— Я не мог так поступить: не так воспитан. В моей семье никогда не было насилия, а тем более по отношению к женщине. Прежде всего я мужчина. И мне важно было про это сообщить, отстоять свое имя.

Давать оценку действиям своих коллег Сергей Курлович не стал: «Пусть с этим разбирается следствие». И добавил, что увольняться из ГАИ не собирается: служба ему нравится.





— Я разговаривала с Сергеем по телефону, но понять по голосу тот ли это сотрудник, который нас задерживал, было невозможно. Да и по скриншоту узнать человека очень трудно, поэтому я решила с ним встретиться, — объясняет Кристина. — Сейчас я вижу: Сергей — это не тот человек, который нас задерживал, махал пистолетом и бил.

На этой неделе байкеры приезжали на улицу Белинского, 10, — в СК Первомайского района — подавали заявление после того, что с ними произошло. В здании также находится РУВД и ГАИ Первомайского района.

— Пока мы на первом этаже ждали следователя, увидели, как в дверь входят два милиционера из тех, кто нас задерживал. Узнали их сразу: один из них махал при задержании пистолетом, — утверждают байкеры. — Мы об этом сделали пометку в заявлении и сообщили следователю, тот записал их фамилии. Это были сотрудники ГАИ — уже взрослые мужчины, лет за 40. Они нас не заметили, просто не обратили внимания.