|
Курс доллара пробил отметку 2,5 рубля, евро вплотную подошел к 3 рублям
Источник материала: Партизан
По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 21 августа курс рубля снизился по отношению ко всем трем валютам корзины.
Доллар к рублю подорожал на 1,45%, и его курс составил 2,5216 рубля.
Российский рубль к белорусскому вырос на 0,8%, его курс составил 3,4005 рубля за 100 российских.
Курс евро к белорусскому рублю добавил 1,22% и подорожал до 2,9819 рубля.
В обменниках, которые обошел корреспондент Office Life, курс покупки доллара уже превысил 2,5 рубля, курс покупки евро пока до 3 рублей недотягивает, но курс продажи 3 рубля уже превысил.
Пока что предприятия на бирже валюту продают, так как до 25 августа им нужно уплатить налоги. А на курс рубля давление оказывает население, которое начало скупать валюту в обменниках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 21 августа курс рубля снизился по отношению ко всем трем валютам корзины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)