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Курс доллара пробил отметку 2,5 рубля, евро вплотную подошел к 3 рублям

21.08.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 21 августа курс рубля снизился по отношению ко всем трем валютам корзины.

Курс доллара пробил отметку 2,5 рубля, евро вплотную подошел к 3 рублям


Доллар к рублю подорожал на 1,45%, и его курс составил 2,5216 рубля.

Российский рубль к белорусскому вырос на 0,8%, его курс составил 3,4005 рубля за 100 российских.

Курс евро к белорусскому рублю добавил 1,22% и подорожал до 2,9819 рубля.

В обменниках, которые обошел корреспондент Office Life, курс покупки доллара уже превысил 2,5 рубля, курс покупки евро пока до 3 рублей недотягивает, но курс продажи 3 рубля уже превысил.

Пока что предприятия на бирже валюту продают, так как до 25 августа им нужно уплатить налоги. А на курс рубля давление оказывает население, которое начало скупать валюту в обменниках.
 
 
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По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 21 августа курс рубля снизился по отношению ко всем трем валютам корзины.
 
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