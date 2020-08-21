Курс доллара пробил отметку 2,5 рубля, евро вплотную подошел к 3 рублям









Доллар к рублю подорожал на 1,45%, и его курс составил 2,5216 рубля.





Российский рубль к белорусскому вырос на 0,8%, его курс составил 3,4005 рубля за 100 российских.





Курс евро к белорусскому рублю добавил 1,22% и подорожал до 2,9819 рубля.





В обменниках, которые обошел корреспондент Office Life, курс покупки доллара уже превысил 2,5 рубля, курс покупки евро пока до 3 рублей недотягивает, но курс продажи 3 рубля уже превысил.





Пока что предприятия на бирже валюту продают, так как до 25 августа им нужно уплатить налоги. А на курс рубля давление оказывает население, которое начало скупать валюту в обменниках.