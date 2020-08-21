Биржа: доллар превысил отметку 2,52 рубля

Все основные иностранные валюты подскочили на торгах БВФБ в пятницу, 21 августа.





Последние на этой неделе сессии они завершили на следующих рубежах:

доллар — 2,5216 белорусского рубля (+0,0359 пункта);

российский рубль — 3,4005 белорусского рубля за 100 российских (+0,0269 пункта);

евро — 2,9819 белорусского рубля (+0,036 пункта).

Напомним, по итогам минувшей недели белорусский рубль сдал позиции к пяти иностранным валютам, за которыми наблюдают Naviny.by.

Глава Нацбанка Павел Каллаур во время пресс-брифинга 12 августа заявил, что всплеск девальвационных ожиданий оценивается как временный. Каллаур констатировал, что деловая активность в Беларуси во втором квартале сократилась. На фоне падения внешнего спроса уменьшились объемы внешней торговли, ухудшилось финансовое состояние предприятий и снизился их платежеспособный спрос.

«Замедлился рост денежных доходов населения, изменилось поведение физических лиц на рынке. С одной стороны, уменьшился объем необязательных покупок. В итоге произошло снижение потребительской активности и внутреннего спроса в целом», — отметил Каллаур.

С другой стороны, продолжил он, накопление сбережений населением осуществлялось преимущественно в неорганизованной форме и в иностранной валюте. «Так, в банках сократились депозиты в белорусских рублях и иностранной валюте. Одновременно население выступало чистым покупателем иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Эти тенденции усилились в последнее время, что свидетельствует о всплеске девальвационных ожиданий. Вместе с тем такая ситуация оценивается нами как временная», — отметил глава Нацбанка.

Как сообщал БелаПАН, население Беларуси в последнее время существенно увеличило спрос на иностранную валюту. Так, в июле жители страны приобрели в наличной и безналичной форме иностранной валюты на 947,4 млн долларов, что существенно больше показателя предыдущих месяцев (в июне покупка составила 776,6 млн долларов, в мае — 627 млн, в апреле — 613,9 млн).

Продали физические лица иностранной валюты в июле на 731,7 млн долларов (против 698,9 млн долларов в июне, 569,1 млн — в мае и 544,4 млн — в апреле).

Таким образом, в июле население купило инвалюты на 215,6 млн долларов больше, чем продало.

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