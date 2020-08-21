ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биржа: доллар превысил отметку 2,52 рубля

21.08.2020 14:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Все основные иностранные валюты подскочили на торгах БВФБ в пятницу, 21 августа.

Биржа: доллар превысил отметку 2,52 рубля

Последние на этой неделе сессии они завершили на следующих рубежах:

  • доллар — 2,5216 белорусского рубля (+0,0359 пункта);
  • российский рубль — 3,4005 белорусского рубля за 100 российских (+0,0269 пункта);
  • евро — 2,9819 белорусского рубля (+0,036 пункта).

Напомним, по итогам минувшей недели белорусский рубль сдал позиции к пяти иностранным валютам, за которыми наблюдают Naviny.by

Глава Нацбанка Павел Каллаур во время пресс-брифинга 12 августа заявил, что всплеск девальвационных ожиданий оценивается как временный. Каллаур констатировал, что деловая активность в Беларуси во втором квартале сократилась. На фоне падения внешнего спроса уменьшились объемы внешней торговли, ухудшилось финансовое состояние предприятий и снизился их платежеспособный спрос.

«Замедлился рост денежных доходов населения, изменилось поведение физических лиц на рынке. С одной стороны, уменьшился объем необязательных покупок. В итоге произошло снижение потребительской активности и внутреннего спроса в целом», — отметил Каллаур.

С другой стороны, продолжил он, накопление сбережений населением осуществлялось преимущественно в неорганизованной форме и в иностранной валюте. «Так, в банках сократились депозиты в белорусских рублях и иностранной валюте. Одновременно население выступало чистым покупателем иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Эти тенденции усилились в последнее время, что свидетельствует о всплеске девальвационных ожиданий. Вместе с тем такая ситуация оценивается нами как временная», — отметил глава Нацбанка.

Как сообщал БелаПАН, население Беларуси в последнее время существенно увеличило спрос на иностранную валюту. Так, в июле жители страны приобрели в наличной и безналичной форме иностранной валюты на 947,4 млн долларов, что существенно больше показателя предыдущих месяцев (в июне покупка составила 776,6 млн долларов, в мае — 627 млн, в апреле — 613,9 млн).

Продали физические лица иностранной валюты в июле на 731,7 млн долларов (против 698,9 млн долларов в июне, 569,1 млн — в мае и 544,4 млн — в апреле).

Таким образом, в июле население купило инвалюты на 215,6 млн долларов больше, чем продало.

Читайте дальше:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все основные иностранные валюты подскочили на торгах БВФБ в пятницу, 21 августа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что изображено на огромном арт-объекте в Брюсселе?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика