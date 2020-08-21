Что делать, если из-за переживаний поднялось давление?

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Стресс — это естественная физиологическая реакция организма. Может ли он нарушить работу сердечно-сосудистой системы и что делать, если после переживаний поднимается давление? На « Простой вопрос » отвечает врач-кардиолог Надежда Парахневич.



Надежда Парахневичврач- кардиолог высшей категории медицинского центра «София» врач-высшей категории медицинского центра «София»

— Стресс может быть хроническим или стремительным, и он по разному будет влиять на сердце.

Хронический, монотонный, постоянно накапливающийся стресс наиболее небезопасный для сердечно-сосудистой системы. Частые стрессовые ситуации и отрицательные эмоции нарушают нормальную деятельность коры головного мозга, которая влияет на сосудистый центр: сосуды постоянно в возбуждении, они суживаются, а значит, меняется вся гемодинамика крови и организма. Стресс в таком случае выступает пусковым механизмом атеросклероза сосудов. Затяжные переживания могут сбивать биологические ритмы, нарушать сон, провоцировать гормональные сбои. При хроническом стрессе может нарушаться сердцебиение, появляться дискомфорт в грудной клетке с колющими либо ноющими болями в сердце, подниматься давление.

Стремительный короткий стресс может влиять на организм как негативно, так и положительно. Все зависит от того, получается ли у человека «разрядиться». Сопровождать стремительное переживание может высокое давление, учащенное сердцебиение, человек может бледнеть, у него могут потеть ладони, возникать полуобморочное состояние. Такой стресс особенно опасен для людей, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания: он может привести к внезапному сердечному приступу.

Но кратковременный несильный стресс может и мобилизовать организм. При удачном разрешении ситуации, несмотря на усталость, оставлять чувство удовлетворения. Такой стресс не вызывает истощение и даже полезен для организма.



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Что делать, если из-за переживаний поднялось давление?

— Долго пребывать в стрессе нельзя. Если из-за переживаний давление поднялось у человека без сердечно-сосудистых заболеваний — ему не стоит сразу хвататься за медикаменты, ведь причина такой реакции организма скорее всего стресс, а не патология. Сразу нужно попробовать справиться самостоятельно — найти собственные способы разрядки: глубоко подышать, на что-то отвлечься, переключиться на монотонную работу (например, что-то считать, вышивать, вязать) или просто поплакать. Если облегчения нет — можно выпить седативное средство вроде валерьяны. Если успокаивающее не помогло, повышенное давление сохраняется, то можно принять и быстро действующее лекарство. Но если давление будет повышаться и на следующий день, и еще через день, то это повод обратиться к врачу за консультацией. Возможно, причина уже не в стрессе.

Гипертоники же в любой стрессовой ситуации должны продолжать прием назначенных врачом препаратов — и при необходимости скорректировать дозу.