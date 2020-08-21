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Что изображено на огромном арт-объекте в Брюсселе?

21.08.2020 13:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бельгии. В Брюсселе со дня на день появится огромное настенное панно-головоломка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот арт-объект должен стать самым большим в Европе. Высота наклейки составит 100 метров, а площадь – 4 тысячи квадратов.

Что изображено на огромном арт-объекте в Брюсселе?

Чтобы нанести гигантскую наклейку на стену, наняли команду профессиональных альпинистов.

Что изображено на огромном арт-объекте в Брюсселе?

Что изображено на огромном арт-объекте в Брюсселе?

Это панно – увеличенная копия работы трех брюссельских уличных художников, которые страстно увлекались граффити и уличным искусством в 80-е годы.

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Новости Бельгии. В Брюсселе со дня на день появится огромное настенное панно-головоломка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот арт-объект должен...
 
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