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Что изображено на огромном арт-объекте в Брюсселе?
Источник материала: СТВ
Новости Бельгии. В Брюсселе со дня на день появится огромное настенное панно-головоломка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы нанести гигантскую наклейку на стену, наняли команду профессиональных альпинистов.
Это панно – увеличенная копия работы трех брюссельских уличных художников, которые страстно увлекались граффити и уличным искусством в 80-е годы.
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Новости Бельгии. В Брюсселе со дня на день появится огромное настенное панно-головоломка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот арт-объект должен...
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