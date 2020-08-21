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Александр Лукашенко провел встречу с правоохранителями и представителями силовых структур
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси 21 августа утром провел встречу с руководством силовых структур и правоохранительного блока - теми, кто отвечает за поддержание правопорядка в стране и реагирование на внешние угрозы, сообщает
На встрече была проанализирована ситуация в Беларуси, актуализированы планы действий в случае различных сценариев развития обстановки. В том числе с учетом возможной агрессии извне.
Фото: Пул Первого
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Президент Беларуси 21 августа утром провел встречу с руководством силовых структур и правоохранительного блока - теми, кто отвечает за поддержание правопорядка в...
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