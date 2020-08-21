Александр Лукашенко провел встречу с правоохранителями и представителями силовых структур

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси 21 августа утром провел встречу с руководством силовых структур и правоохранительного блока - теми, кто отвечает за поддержание правопорядка в стране и реагирование на внешние угрозы, сообщает БелТА .

На встрече была проанализирована ситуация в Беларуси, актуализированы планы действий в случае различных сценариев развития обстановки. В том числе с учетом возможной агрессии извне.





Фото: Пул Первого

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram