Павел Якубович: Ни одно серьезное решение без одобрения Александра Григорьевича не принимается

Источник материала: Ежедневник

Бывший главный редактор «Советской Белоруссии» в интервью "Нашей ниве" высказался о ситуации в стране.

«У нас власть персонифицирована, когда мы говорим «власть», мы имеем в виду «Лукашенко». Ни одно серьезное решение без одобрения Александра Григорьевича не принимается. И министры и председатели исполкомов, которые кому-то кажутся важными… Это все искаженное представление. Власть — это Александр Григорьевич Лукашенко.

И как человек, который 23 года руководил центральной государственной газетой, я констатирую, что допущен целый ряд системных ошибок», — сказал он.

«Та молодежь, которая сегодня на улицах, прошла мимо всех молодых фронтов и БРСМ, но удар по родителям поднял веки этому великому Вию. Они стали влазить в непривычные для себя вопросы, молодежь сегодня — двигатель всего», — считает он. — «Мы просим справедливости, просим честности, просим считать нас народом, у нас нет врагов, мы за мир и любовь», — вот за что они выступают».

Якубович отметил, что под слова Кочановой, мол, «надо быть ближе к людям», все выше вырастала та самая «стена», особенно между властью и молодежью.

«Тяжело Лукашенко дались слова «молодежь мы упустили». Но никто никого не упускал и привязывать не должен, происходит естественное поколенное осознание. У нас молодежь — дай бог каждому. Это люди не злобные, в нормальном смысле дисциплинированные, не спитые и талантливые, нормальные люди, которые хотят жить по определенным, понятным принципам: получить образование, завести семью, рожать детей, зарабатывать деньги, иметь свой голос.

Но усилиями бездушных бюрократов пропасть росла между этими людьми и властью».

