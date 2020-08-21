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Коктыш: выход из белорусского кризиса ― это выход в реальную жизнь

21.08.2020 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Несмотря на то, что на белорусских улицах сейчас относительно спокойно, поляризация мнений продолжается. Особенно это заметно по соцсетям, где пошел процесс взаимного удаления из друзей или отмена взаимных подписок по политическим мотивам. Полем "битвы цивилизаций" сегодня становятся умы белорусов, нужен выход из положения. Об этом и не только рассуждает гость программы "Горизонт событий", доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Никакого выхода из ситуации кроме "оффлайна", выхода в реальную жизнь, мы здесь не придумаем. Можно посмотреть на поляризацию мнений, которая происходит в Соединенных штатах, когда либо ты за демократов, либо за республиканцев, где бывшие друзья становятся непримиримыми врагами (и соцсети здесь, скорее, играют негативную роль). В Беларуси мы только начали это наблюдать, а в США эта поляризация произошла уже в 2016 году. Но главное ― экономика. Так вот прогресс и право на прогресс стали перемещаться в страны, которые в полной мере сохранили реальный промышленный сектор. Именно он необходим для того, чтобы инновации не просто генерировались, но и имплементировались в технологии", ― рассуждает эксперт.

По мнению гостя Sputnik, промышленный ресурс Беларуси сегодня, к сожалению, не ценится широкой публикой, так как "сковывает развитие либеральной мысли". А также не вписывается в либеральные подходы к жизни. И, с другой стороны, он в полной мере не был использован государством для обкатки инноваций, а это способно порождать крупные общественные диссонансы.

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже 13-й день. Они начались 9 августа сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, который набрал больше 80 процентов голосов. Поначалу правоохранительные органы жестко подавляли протесты, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Но спустя три дня после выборов силовики прекратили разгонять митинги. На этой неделе на различных белорусских предприятиях проходят забастовки.

Программу "Горизонт событий" с участием политического эксперта Кирилла Коктыша смотрите на Sputnik Беларусь.

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О путях урегулирования ситуации в Беларуси, поиске согласия и настоящей модернизации экономики рассуждает известный политический эксперт Кирилл Коктыш.
 
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