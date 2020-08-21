|
В Глусском районе местный житель упал на дно колодца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 августа около половины двенадцатого дня в деревне Сельцы Глусского района местный житель упал в колодец.
По
Прибывшие спасатели с использованием спецоборудования подняли мужчину на поверхность. Медики осмотрели спасённого, у него ссадины и переохлаждение. От госпитализации гражданин отказался.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 20 августа около половины двенадцатого дня в деревне Сельцы Глусского района местный житель упал в колодец. По сведениям МЧС Беларуси, мужчина...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)