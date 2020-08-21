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Сергей Ташуев: «Я работал в Солигорске и шахтеры искренне поддерживали меня. Сегодня я хочу поддержать вас в этот трудный момент»

21.08.2020 14:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев поддержал шахтеров из Солигорска, которые объявляли о забастовке.


«Я работал в «Шахтере» и шахтеры искренне поддерживали меня. Сегодня я хочу поддержать вас в этот трудный момент. Хочу пожелать вам собственного достоинства, гордости, преодолеть все трудности. Чтобы страна Беларусь была такой же прекрасной, как сейчас, какой она будет завтра и всегда. Хочу пожелать удачи вам. Вы самые лучшие люди на этой земле», – сказал Ташуев.

Работники «Беларуськалия» организовали стачком. Работники сообщали, что работа на предприятии не остановлена, Но план шахтеры не дают, пока забастовка частичная.
 
 
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Бывший главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев поддержал шахтеров из Солигорска, которые объявляли о забастовке.
 
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