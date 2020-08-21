Минчанин, в чью квартиру вломился ОМОН, требует возмещения морального вреда

Семья минчанина Дмитрия Середы, в квартиру которого четыре года назад по ошибке вломился ОМОН , подала в суд иск на сумму порядка 400 тысяч рублей о возмещении морального вреда, нанесенного его семье сотрудниками МВД. В суде Заводского района Минска 21 августа прошло предварительное слушание по иску.



Дмитрий Середа

Семья распалась, жизнь перевернулась

Иск подали Дмитрий Середа, его мать Галина Середа, бывшая супруга Татьяна Горовикова и несовершеннолетняя дочь Полина. Судебный процесс ведет Юлия Татарицкая.

В иске указывается, рассказал в суде Дмитрий Середа, что всем членам семьи нанесен моральный вред, причинен ущерб психическому здоровью малолетней дочери. Указывается, что было нарушено право на неприкосновенность жилища.





«Наша жизнь полностью изменилась. Уголовное дело не было возбуждено, МВД не хочет найти виновных, хотя все подтверждено экспертизой и судами. Никаких прав нашей семьи не восстановлено. Мы сами тратим свои нравственные силы, чтобы восстановить справедливость», — заявил Дмитрий Середа.

По его словам, он долгое время испытывал головные боли, головокружения, не мог спать, потерял аппетит. Испытывал чувство полной незащищенности, страх перед любыми представителями правоохранительных органов, ведь, «будучи абсолютно невиновным, как и мои жена и ребенок, оказался в ситуации, когда на меня напали, и никто не искал виновных, мне отказали в праве на законность».

Семья Середы распалась. Он считает, во многом потому, что они не смогли пережить стресс после случившегося.



Татьяна Горовикова (по центру) — бывшая супруга Дмитрия Середы

Как задерживали «эксгибициониста»

4 августа 2016 года в квартиру Дмитрия Середы (тогда он работал врачом) ворвались, выбив входную дверь и стекло балконной двери в кухне, неизвестные в масках. Они уложили хозяина квартиры лицом в пол, заломили руки за спину, надели наручники.

На вопросы Середы — «Кто вы? Что происходит?» — никто ничего не отвечал. Потом кто-то из вломившихся сказал жене Дмитрия, что они из милиции, и проводил ее и ребенка в другую комнату.

Как выяснилось, врача подозревали в эксгибиционизме. Задержанный был допрошен в качестве подозреваемого в хулиганстве по ч. 1 ст. 339 УК (преступление против общественного порядка).

Середа провел день в РУВД Заводского района и ночь в ЦИП на Окрестина. Утром 5 августа его снова привезли в РУВД. Освободили только во второй половине дня.

Впоследствии его признали непричастным к преступлению. Потерпевшая и свидетель не опознали в нем преступника. Сам Середа рассказал, что в день преступления, в котором его подозревали, находился с друзьями на рыбалке в 80 км от Минска.





Он считает, что действия по проникновению в жилище были незаконны, как и применение спецсредств и насильственных действий к нему. На момент вторжения он не понимал, что таким способом действуют сотрудники внутренних дел, так как не было ни звонка, ни стука:

«Я проснулся от выбивания двери — 9-й этаж. Стресс, испуг, шок, чувство потери ориентации в пространстве. Подумал, что это землетрясение. Испытывал страх за жизни семьи. До сих пор у меня страшная боязнь милиции. Я не мог спать, сидел на таблетках. До сих пор боюсь громких звуков, хотя раньше считал, что у меня крепкая нервная система. У нас распалась семья, во многом из-за стресса, который мы пережили».

Говоря о дочери, сказал, что она имеет проблемы, которые могут быть связаны со стрессом.

Бывшая жена Середы Татьяна Горовикова сказала: «Я думала, что мы умрем, что к нам ворвались бандиты. Дочка не могла нормально себя вести. Она прижималась ко мне, я пыталась успокоить себя и ее. Я видела, что Дима не оказывал никакого сопротивления, он делал всё, чтобы всё проходило как можно спокойнее. Я хотела выяснить, за что, они отвечали как-то несерьезно, мол, за какое-то хулиганство. Я была бессильна, беззащитна и не знала, чего ожидать. Мне не сказали, куда его повезли. Весь пол в стекле на кухне, дверь во вмятинах».

Татьяна долго искала мужа, а когда приехала в Заводской РУВД, то «боялась туда зайти». Мать Дмитрия Галина Середа несколько раз пыталась начать говорить в суде, однако у нее открывалось носовое кровотечение, судья объявляла перерыв. Когда у женщины началось кровотечение во второй раз, судья распорядилась вызвать скорую медицинскую помощь, которая обнаружила у нее высокое артериальное давление. Женщину госпитализировали. Ее интересы в суде представляет теперь сын. Даже не извинились

Две судмедэкспертизы зафиксировали у Середы телесные повреждения. Пострадавший написал заявление о неправомерных действиях милиции, однако по результатам проверки Следственный комитет несколько раз отказывал ему в возбуждении уголовного дела. На последний отказ — в 2018 году — Середа и подал жалобу в суд.

23 июля 2018 года суд Партизанского района постановил удовлетворить жалобу Середы, отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а материалы отправить на дополнительную проверку.

19 августа ему вновь отказали в возбуждении дела, но спустя два дня, 21 августа, отменили это решение, назначив новую проверку по делу.

Характерно, что накануне, 20 августа, Александра Лукашенко провел совещание с правоохранительными органами. На нем жесткой критике была подвергнута работа правоохранительной системы, в том числе — за применение несоразмерных ситуации силовых методов.

«Видите ли, вершители судеб! Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга — это как минимум», — возмутился Лукашенко, описав, по сути, ситуацию с задержанием Дмитрия Середы.

Решение суда Заводского района Минска было озвучено 11 сентября 2019 года. Суд частично удовлетворил требования Дмитрия Середы и его семьи. Требования предъявлялись к Минфину, МВД, ГУВД Мингорисполкома и РУВД Заводского района столицы. Середе, его жене и дочери компенсировали материальный ущерб за сломанные входные двери и выбитые стекла в балконных дверях, а также затраты на лечение у психотерапевтов, услуги адвоката и госпошлины в размере 2886 рублей.