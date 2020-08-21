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Макей обратился с заявлением к главам МИД стран ЕС
Источник материала: ОНТ
Глава белорусского МИД Владимир Макей обратился с заявлением к главам министерств иностранных дел стран Евросоюза в связи с многочисленными заявлениями последних по поводу Беларуси. Текст обращения находится на
Глава МИД Беларуси отметил, что в стране в данный момент ложилась сложная ситуация.
Фото: БЕЛТА
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Глава белорусского МИД Владимир Макей обратился с заявлением к главам министерств иностранных дел стран Евросоюза в связи с многочисленными заявлениями...
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