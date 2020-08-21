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Макей обратился с заявлением к главам МИД стран ЕС

21.08.2020 15:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макей обратился с заявлением к главам МИД стран ЕС

Глава белорусского МИД Владимир Макей обратился с заявлением к главам министерств иностранных дел стран Евросоюза в связи с многочисленными заявлениями последних по поводу Беларуси. Текст обращения находится на сайте МИД

Глава МИД Беларуси отметил, что в стране в данный момент ложилась сложная ситуация. 



Фото: БЕЛТА


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Глава белорусского МИД Владимир Макей обратился с заявлением к главам министерств иностранных дел стран Евросоюза в связи с многочисленными заявлениями...
 
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