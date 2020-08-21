Какие цветы посадить в августе, чтобы они радовали осенью? Рекомендации садовода-практика

Источник материала: Tut.by

Вторая половина августа — начало сентября — время деления и пересадок многолетних растений, закладки новых цветников. С какими цветами сейчас можно работать, как выбрать саженцы, как подготовить почву и как высаживать растения рассказал садовод-практик, владелец большого сада с сотнями видов растений, Владимир Царев.



Фото предоставил Владимир Царев

Для тех, кто хотел бы изменить свой сад, сейчас подходящее время делить куртины своих цветов или купить новые растения. Это касается практически всех многолетников, которые уже отцвели и даже тех, что все еще продолжают цветение. Речь идет о таких всеми любимых растениях, как пионы, ирисы, флоксы, лилейники, хосты и многих других.

Владимир рекомендует при планировании посадок не увлекаться только травянистыми растениями: однолетниками либо многолетниками. Все они требуют немалого ухода. Наименее уходные в саду декоративнолиственные и цветущие кустарники.

— Из цветущих сейчас могу порекомендовать метельчатую гортензию. Она неприхотлива, не повреждается вредителями и болезнями, не нуждается в активных подкормках, ее не надо обрезать и укрывать на зиму. Это растение декоративно с июля и до самых морозов.



На переднем плане и Ива Хакуро Нишики и щучка дерниская, сзади — микс флоксов. Выше — василистник делавея. Фото предоставил Владимир Царев

Еще неприхотливы древовидные гортензии. Уход за ними тоже минимален, зато корзинки этих цветов выглядят очень эффектно. Другая рекомендация — декоративные лиственные растения. Это, например, барбарисы, которые декоративны весь сезон, а также пузыреплодники. Они цветут летом, затем завязывают коробочки, которые высыхают зимой, но сохраняют декоративный вид. Молодые побеги ивы Хакуро Нишики напоминают цветы и видны в саду издали.



Древовидная и метельчатая гортензии. Сзади готовится распустится посконник. Фото предоставил Владимир Царев

— Возвращаясь к травянистым многолетникам, если есть желание посадить растение, которое будет цвести осенью, выберете хризантемы или осенние астры (новобельгийские, новоанглийские, вересковидные и др). Они цветут осенью и до самых морозов. Уже цветут японские анемоны, они очень красивые, есть много сортов, цветущих до морозов.



Японские анемоны — фото предоставил Владимир Царев

Сейчас в продаже можно встретить много красивых вересков. Нужно помнить — это растение лесной опушки, и рядом с ним должны расти деревья, потому что верески хорошо себя чувствуют в симбиозе с микроорганизмами, которые живут на корнях деревьев. Желательно верески сажать возле хвойных растений, в кислую, небогатую органикой почву. На грядке, к примеру, с розами, они просто погибнут.

Осенью декоративны все злаки, особенно мискантусы, молинии — можно завести в саду и их. Для посадок в конце августа-сентябре подойдут и розы, но с ними есть небольшие нюансы.

— С конца августа и осенью розы не обрезают, чтобы не стимулировать рост новых побегов. Тогда растения лучше перезимуют. Но если речь идет не о розах, уже растущих в саду, а о тех, что вы пересаживаете, то кусты надо обязательно обрезать. Длина веток примерно должна соответствовать длине корней. Пересаживать целые кусты не рекомендуется, потому что высокая зеленая часть погибнет.



В августе цветет и такой неприхотливый многолетник как физостегия. На фото — это белые цветы. Фото предоставил Владимир Царев

Как выбрать растения для сада

Общее правило по выбору растения — перед покупкой изучить характеристики сортов. Нужно узнать, высокие они растут или маленькие, как быстро разрастаются, какого оттенка листва и цветы.

— Есть онлайн-энциклопедии, в которых собраны описания растений и правила ухода за ними. Там представлена проверенная информация, есть много комментариев, где садоводы делятся своими практическими советами по уходу. Если человек не совсем ориентируется в растениях, лучше читать форумы и онлайн-энциклопедии, чтобы увидеть реальные фотографии растений, а не рекламные материалы.

Также рекомендуется выбирать растения одного возраста. Не стоит сажать большой куст рядом с маленьким — в процессе развития более взрослые растения могут погубить маленькие саженцы.



Монарда и василистник делавея. Фото предоставил Владимир Царев

Где можно купить саженцы

Саженцы растений продаются в крупных строительных магазинах, в садовых центрах, на барахолках в интернете, на рынках.

— Очень много садовых чатов в Вайбере. Есть садовые форумы на специализированных сайтах. Там тоже продают саженцы, причем бывают и коллекционные вещи, которых не найдешь в массмаркете.

Что касается цен, Владимир говорит, что простые цветы, выкопанные со своего участка, могут стоить пару рублей. Но, вообще, цена сильно зависит от сорта. Так, например, пион может стоить 5 рублей, а может — и 150 долларов.



Осеннецветущие астры. Фото предоставил Владимир Царев

Подготовка почвы

Если цветник создается заново, надо подготовить почву: перекопать, убрать сорняки, внести удобрения. Если почва тяжелая, стоит внести торф, чтобы земля лучше пропускала влагу, а корням был обеспечен доступ кислорода. Если почва песчаная, желательно внести компост или привести более тяжелые плодородные почвы, например, снятые при строительстве на других участках.

— Что касается удобрений, я использую комплексные минеральные или органику. Из органических удобрений лучше вносить конский навоз. Он пригоден даже в свежем виде и не повреждает растения, свежие посадки от него не пострадают.



Мискантус. Фото предоставил Владимир Царев

Правила посадки растений

Сажать растения желательно в пасмурную погоду. После пересадки их нужно поливать, желательно каждый день.

— Так как сейчас стоит сухая погода, полив всех посадок обязателен.

Цветы нужно высаживать на определенном расстоянии друг от друга, и оно у каждого растения свое.

— Есть растения высокорослые, есть среднерослые, есть те, которые быстро разрастаются, есть — которые медленно. Расстояние между цветами будет зависеть и от посадочного материала, и от характеристик роста, которые можно узнать в интернете или у продавца.

Владимир советует: если растения совсем маленькие, их лучше сажать по три-пять одинаковых рядом, чтобы они потом сомкнулись в один куст. Если же саженцы достаточно большие, их можно высадить в разные места, чтобы повторить эти элементы в цветнике.



Метельчатая гортензия. Фото предоставил Владимир Царев

Необязательно высаживать высокие растения в центре или на заднем плане. Сейчас многие используют разрозненную посадку, где высокие растения могут быть и спереди. Естественно, высокие растения не должны полностью перекрывать весь обзор, но ситуативно они могут быть и на первом плане.

— Я бы сказал, что самое главное — это сочетание цветов, а не размеров. И здесь есть общее правило — использовать не более трех цветов, причем неконтрастных. Например, возьмите оттенки розового, синего, голубого. Или используйте белый — он сочетается с любыми оттенками.

Владимир объясняет, что даже если кто-то любит яркое, не стоит увлекаться растениями разных цветов. Лучше, чтобы сочетания были нюансные, например оттенки пастельных тонов, либо чтобы было только два контрастных цвета.

— Важно и то, что вы сочетаете не два растения рядом, а все, что попадает в поле вашего зрения. Поэтому очень много контрастных элементов смотрятся негармонично. Когда вы любуетесь цветником, вместе с окружающими его объектами он должен смотреться одной картинкой.