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Мининформ Беларуси заблокировал доступ к сайтам платформ Голос и Зубр

21.08.2020 16:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к сайтам платформ Голос и Зубр, которые собирали информацию о фальсификациях на последних выборах и позволяли проводить параллельный подсчет голосов.

Блокировка введена на основании решения Мининформа Беларуси.

Кроме того, в список ограниченного доступа по решению Министерства информации внесено несколько десятков прокси-сервисов — в том числе через них во время отсутствия доступа к Сети 9−11 августа некоторые пользователи осуществляли доступ к популярным мессенджерам.

 
 
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Министерство информации Беларуси ограничило доступ к сайтам платформ Голос и Зубр, которые собирали информацию о фальсификациях на последних выборах и позволяли...
 
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