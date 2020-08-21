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Мининформ Беларуси заблокировал доступ к сайтам платформ Голос и Зубр
Источник материала: АФН
Министерство информации Беларуси ограничило доступ к сайтам платформ Голос и Зубр, которые собирали информацию о фальсификациях на последних выборах и позволяли проводить параллельный подсчет голосов.
Блокировка введена на основании решения Мининформа Беларуси.
Кроме того, в список ограниченного доступа по решению Министерства информации внесено несколько десятков прокси-сервисов — в том числе через них во время отсутствия доступа к Сети 9−11 августа некоторые пользователи осуществляли доступ к популярным мессенджерам.
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Министерство информации Беларуси ограничило доступ к сайтам платформ Голос и Зубр, которые собирали информацию о фальсификациях на последних выборах и позволяли...
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