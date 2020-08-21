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Члена президиума Координационного совета Сергея Дылевского в СК допрашивали около трех с половиной часов

21.08.2020 15:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Допрос члена президиума Координационного совета (КС), главы стачкома Минского тракторного завода Сергея Дылевского в Следственном комитете в рамках дела по ст. 361 Уголовного кодекса длился около трех с половиной часов.

Члена президиума Координационного совета Сергея Дылевского в СК допрашивали около трех с половиной часов

Проходящий по делу свидетелем Дылевский сообщил БелаПАН, что никакого давления на него не оказывалось. «Нет, в принципе все хорошо, — сказал он. — Даже могу сказать, что со следователем общение мне понравилось. Крайне порядочный, умный, грамотный и начитанный человек. Так что все в принципе неплохо».

Он дал подписку о неразглашении сведений по уголовному делу, поэтому подробностей беседы раскрыть не может. Также ему было сказано, что в случае необходимости его повторно вызовут в СК повесткой.

Ранее в СК допросили еще одного члена президиума Координационного совета — юриста Максима Знака. Он, как и Дылевский, дал подписку о неразглашении. «Глобально — все нормально, все пояснения даны, мы надеемся, что уголовное дело будет прекращено», — сообщил он  после допроса.

Накануне Генпрокуратура Беларуси сообщила, что по факту создания и деятельности Координационного совета возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета приняло уголовное дело к производству.

Координационный совет создан по инициативе находящейся в Литве кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

19 августа совет провел первое заседание, на котором был избран президиум. В его состав вошли: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший глава Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.

Совет принял первую резолюцию, в которой заявлено, что КС не ставит своей целью изменение конституционного строя, а для выхода из политического кризиса в Беларуси нужны переговоры и новые выборы. Цель КС — поиск путей для преодоления политического кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе на основе Конституции, подчеркивается в резолюции.

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Допрос члена президиума Координационного совета (КС), главы стачкома Минского тракторного завода Сергея Дылевского в Следственном комитете в рамках дела по ст. 361...
 
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