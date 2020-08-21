В Витебске мужчина спрыгнул с моста и погиб

Источник материала: ОНТ

Витебске мужчина спрыгнул с моста и погиб" class="one-news__figure-img">

В Витебске мужчина спрыгнул с моста имени Блохина. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Известно, что новость о произошедшем поступила в милицию в районе 11:30. После того, как мужчина упал с моста, он умер на месте. Тело мужчины было извлечено из воды.

На месте работают следователи, проводится проверка. Выясняются обстоятельства трагедии.





Фото: БЕЛТА

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