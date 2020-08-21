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Лукашенко допускает внешнюю агрессию

21.08.2020 16:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня рассмотрел сценарии внешней агрессии в отношении Беларуси. Еще утром Лукашенко провел встречу с представителями силовых структур и правоохранительного блока, отвечающих «за поддержание правопорядка в стране и реагирование на внешние угрозы».

«Во время встречи проанализировали складывающуюся ситуацию внутри Беларуси, актуализировали планы действий в случае различных сценариев развития обстановки. В том числе с учетом возможной агрессии извне», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

В сообщении не уточняется, на каких направлениях рассматривалась возможность внешней агрессии.

 
 
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Лукашенко сегодня рассмотрел сценарии внешней агрессии в отношении Беларуси. Еще утром Лукашенко провел встречу с представителями силовых структур и...
 
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