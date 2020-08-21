«А что, номера уже отменили?» Читатели жалуются на автомобили, курсирующие по городу без регистрационных знаков (видео)

Источник материала: Onliner

Еще вчера в Минске стали замечать автомобили, движущиеся чаще всего в колоннах по несколько единиц. При этом у многих скрыты или отсутствуют регистрационные номера, что расходится с требованиями Правил дорожного движения.

Сегодня такие автомобили продолжают замечать в разных частях города. Вот видео, которое наш читатель сделал на улице Свердлова в центре столицы. Мы насчитали 19 автомобилей, у которых вместо регистрационных номеров виднелись одинаковые таблички. Еще две машины двигались вообще с пустыми номерными рамками.

— А что, номера уже отменили? Удобно, — отметил читатель.

Вместе с тем в соответствии с п. 194.2 Правил дорожного движения запрещается участие в дорожном движении транспортного средства без установленных в предусмотренных местах регистрационных знаков (временных номерных знаков). А управление транспортным средством с заведомо скрытым регистрационным знаком влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин (ч. 6 ст. 18.12 КоАП).