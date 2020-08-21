ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«А что, номера уже отменили?» Читатели жалуются на автомобили, курсирующие по городу без регистрационных знаков (видео)

21.08.2020 16:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Еще вчера в Минске стали замечать автомобили, движущиеся чаще всего в колоннах по несколько единиц. При этом у многих скрыты или отсутствуют регистрационные номера, что расходится с требованиями Правил дорожного движения.

Сегодня такие автомобили продолжают замечать в разных частях города. Вот видео, которое наш читатель сделал на улице Свердлова в центре столицы. Мы насчитали 19 автомобилей, у которых вместо регистрационных номеров виднелись одинаковые таблички. Еще две машины двигались вообще с пустыми номерными рамками.

— А что, номера уже отменили? Удобно, — отметил читатель.

Вместе с тем в соответствии с п. 194.2 Правил дорожного движения запрещается участие в дорожном движении транспортного средства без установленных в предусмотренных местах регистрационных знаков (временных номерных знаков). А управление транспортным средством с заведомо скрытым регистрационным знаком влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин (ч. 6 ст. 18.12 КоАП).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще вчера в Минске стали замечать автомобили, движущиеся чаще всего в колоннах по несколько единиц. При этом у многих скрыты или отсутствуют регистрационные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин опять обсуждал Беларусь на заседании Совбеза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика