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Лукашенко сам привёз на госТВ россиян и говорит, что они работают бесплатно

21.08.2020 16:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Уже несколько дней сотрудники БТ пытаются бастовать, но их просто ставят перед фактом: «Или работайте, или уходите». Сначала такое поведение руководства казалось странным: так лихо разбрасываетесь кадрами – а кто новости про бывшего президента будет делать? 

19 августа ситуация немного прояснилась. Режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартиновская, которую не пустили не ее рабочее место, рассказала, что бастующих сотрудников БТ заменяют людьми из России. 

Сегодня эту информацию, абсолютно не стесняясь, подтвердил бывший президент: «Свято место пусто не бывает», – объявил Лукашенко и пояснил, почему вообще россияне появились на беларуском национальном телевидении: «Они [бастующие журналисты БТ, которых Лукашенко «на руках носил»] выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо <...> Уходите, никого не надо держать». Лукашенко не смог удержаться от обесценивания: «Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая». 

Мартиновская заявила, что из России специалистов на БТ везут автобусами, но у Лукашенко другая информация: «Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения <...> А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул Президента, чтобы видели, как они работают». 

Еще одна нестыковка в том, сколько россиянам платят за их идеологический труд. Алена Мартиновская рассказала, что россияне выполняют работу за «очень большую сумму». Вот, что сказал Лукашенко: «Мы россиянам не платим вообще». 

Вы выводы делайте сами. А напоследок мы оставим здесь скриншот, который сделали админы паблика «Чай з малинавым варэннем». 


 

 
 
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Уже несколько дней сотрудники БТ пытаются бастовать, но их просто ставят перед фактом: «Или работайте, или уходите». Сначала такое поведение руководства казалось...
 
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