Лукашенко сам привёз на госТВ россиян и говорит, что они работают бесплатно

Источник материала: KYKY

Уже несколько дней сотрудники БТ пытаются бастовать, но их просто ставят перед фактом: «Или работайте, или уходите». Сначала такое поведение руководства казалось странным: так лихо разбрасываетесь кадрами – а кто новости про бывшего президента будет делать?

19 августа ситуация немного прояснилась. Режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартиновская, которую не пустили не ее рабочее место, рассказала , что бастующих сотрудников БТ заменяют людьми из России.

Сегодня эту информацию, абсолютно не стесняясь, подтвердил бывший президент: «Свято место пусто не бывает», – объявил Лукашенко и пояснил, почему вообще россияне появились на беларуском национальном телевидении: «Они [бастующие журналисты БТ, которых Лукашенко «на руках носил»] выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо <...> Уходите, никого не надо держать». Лукашенко не смог удержаться от обесценивания: «Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая».

Мартиновская заявила, что из России специалистов на БТ везут автобусами, но у Лукашенко другая информация: «Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения <...> А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул Президента, чтобы видели, как они работают».

Еще одна нестыковка в том, сколько россиянам платят за их идеологический труд. Алена Мартиновская рассказала, что россияне выполняют работу за «очень большую сумму». Вот, что сказал Лукашенко: «Мы россиянам не платим вообще».

Вы выводы делайте сами. А напоследок мы оставим здесь скриншот, который сделали админы паблика «Чай з малинавым варэннем».



