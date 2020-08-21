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Прокат фильма о событиях после аварии на ЧАЭС снова перенесли. Из-за происходящего в стране

21.08.2020 16:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокат белорусского фильма «Запретная зона» о событиях после аварии на ЧАЭС снова перенесли. На это раз из-за происходящего в стране. Об этом AFISHA.TUT.BY сообщила пиар-менеджер картины Анна Новик.


Фото: кадр из фильма «Запретная зона»

Пиар-менеджер картины рассказала, что создатели не могут остаться в стороне от происходящих в Беларуси событий и считают, что устраивать премьеру фильма сейчас недопустимо по этическим причинам.

— Сейчас не время для развлекательных мероприятий и новостей. Кроме этого, мы не хотим подвергать опасности наших зрителей. Приносим извинения за очередные доставленные неудобства в связи с переносом фильма. Мы оставляем открытой дату выхода фильма и надеемся на понимание.

«Запретная зона» — белорусский художественный фильм о событиях после аварии на ЧАЭС. Это полнометражный дебют молодого режиссера Митрия Семенова-Алейникова. Производством фильма занималась частная компания ООО «Медиа Куб», это одна из крупнейших продакшн-компаний Беларуси. Заказчиком выступило Министерство культуры, оно же выделило на проект около 910 тысяч рублей. Дата премьеры несколько раз переносилась, изначально это было связано с пандемией COVID-19. Последней обозначенной датой премьеры было 20 августа, создатели специально подобрали ее, учитывая дату президентских выборов. Но все равно были вынуждены сдвинуть прокат. В российских кинотеатрах картина стартовала 6 августа.

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Теги: Новости
 
 
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Прокат белорусского фильма о событиях после аварии на ЧАЭС снова перенесли. На это раз из-за происходящего в стране. Об этом AFISHA.TUT.BY сообщила пиар-менеджер картины...
 
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