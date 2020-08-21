Amnesty призывает белорусский бизнес взять на себя обязательства соблюдать права человека

Источник материала: АФН

Разворачивающийся кризис в области прав человека в Беларуси, вызванный жестокими репрессиями в отношении мирных протестующих, требует от бизнеса, как иностранного, так и национального, проявлять особую осмотрительность при работе в стране и брать на себя ответственность за соблюдение прав человека.

Об этом говорится в распространённом в пятницу, 21 августа, заявлении Amnesty International.

Почти полное отключение мобильного Интернета в течение первых трёх дней протестов в Беларуси, что по широко распространённому мнению стало результатом вмешательства властей в работу операторов связи, негативно сказалось на правах на свободу выражения мнений, мирных собраний и способности людей свободно искать, получать и распространять информацию.

«События, разворачивающиеся в Беларуси, служат ярким напоминанием: бизнес также играет определённую роль и несёт прямую ответственность там, где речь заходит о правах человека», – сказал Денис Кривошеев, исполняющий обязанности директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

«Люди в Беларуси сталкиваются с ужасающими нарушениями прав человека в масштабах, невиданных со времён провозглашения независимости страны. Тысячи человек были произвольно задержаны и подверглись пыткам и другим видам жестокого обращения, по меньшей мере четверо протестующих погибли. Ставки высоки, и компании должны осознавать свою ответственность за соблюдение прав человека. Они должны принимать активные меры для обеспечения того, чтобы их действия не являлись причиной или не способствовали нарушениям прав человека», – указал он.

«Поскольку власти Беларуси демонстрируют полное пренебрежение правами человека, они могут предъявлять к бизнесу требования, которые явно приведут к нарушению прав человека. В таких случаях компании должны заявлять правительству о своём несогласии с такими требованиями, информировать о ситуации общественность и использовать все законные возможности для оспаривания распоряжений», – уточняет Кривошеев.

Но обязательство в полной мере уважать и защищать права человека в стране в первую очередь по-прежнему лежит на белорусских властях. Организация Amnesty International вновь обращается к властям страны с призывом немедленно прекратить произвольные аресты и положить конец жестокому применению силы милицией. Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть оперативно расследованы беспристрастным и эффективным образом, а все виновные должны быть привлечены к ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства без применения смертной казни.

В соответствии с руководящими принципами ООН по предпринимательству и правам человека (руководящие принципы ООН) коммерческие предприятия несут ответственность за соблюдение прав человека повсюду, где они работают, в том числе во время своей операционной деятельности и при организации цепочек поставок. Руководящие принципы ООН требуют, чтобы предприятия предпринимали активные шаги для обеспечения того, чтобы их действия не являлись причиной и не способствовали нарушениям прав человека, а также реагировали на любые нарушения прав человека, когда они происходят.