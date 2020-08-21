Эксперт заявил об угрозе космическому туризму после утечки воздуха на МКС

Источник материала: ОНТ

Инцидент с утечкой воздуха на Международной космической станции (МКС) показал, что человечество все еще не готово к развитию космического туризма. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин, передают «Известия».

20 августа на МКС была обнаружена утечка воздуха.

Эксперт подчеркнул, что МКС – неподготовленный для космических туристов объект. Микрометеориты и космический мусор несут все большую угрозу для станции.

Андрей Ионин считает, что в международное законодательство пора вводить ответственность для коммерческих компаний за риски и ущерб от космического мусора. Пока что такую ответственность несут лишь государства.

Фото: NASA

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