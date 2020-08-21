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Снопков о призывах к «экономической забастовке»: беднее станет каждый гражданин. Это повлияет на каждого члена общества

21.08.2020 16:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Распространение в интернете получили призывы к «экономической забастовке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Беларуси опровергло информацию о разработке программы по «заморозке банковских депозитов»

Ряд Telegram-каналов призывает белорусов байкотировать товары отечественного производства, а также отказаться от оплаты налогов и коммунальных услуг. При этом предсказать последствия программы оппозиционного штаба несложно.  

Снопков о призывах к «экономической забастовке»: беднее станет каждый гражданин. Это повлияет на каждого члена общества

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:  
Это всё приводит к вымыванию золотовалютных резервов – раз, соответственно, невозможности рассчитываться по долгам в текущем – два. Соответственно, преддефолтное состояние, технический дефолт – три. Соответственно, падение стоимости активов государства.  

И в конце концов, приходят люди, как говорят, с запада, с севера, юга или востока, и за копейки покупают наши основные активы. 

Снопков о призывах к «экономической забастовке»: беднее станет каждый гражданин. Это повлияет на каждого члена общества

Беднее станет каждый гражданин, поэтому я бы очень просил всех, кто интересуется экономикой, думать о том, что это то же самое, что и в семье. Это повлияет на каждого члена семьи, на каждого члена общества.  

Люди в материале: Николай Снопков

 
 
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Новости Беларуси. Распространение в интернете получили призывы к «экономической забастовке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство...
 
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