|
Снопков о призывах к «экономической забастовке»: беднее станет каждый гражданин. Это повлияет на каждого члена общества
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Распространение в интернете получили призывы к «экономической забастовке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ряд Telegram-каналов призывает белорусов байкотировать товары отечественного производства, а также отказаться от оплаты налогов и коммунальных услуг. При этом предсказать последствия программы оппозиционного штаба несложно.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
И в конце концов, приходят люди, как говорят, с запада, с севера, юга или востока, и за копейки покупают наши основные активы.
Беднее станет каждый гражданин, поэтому я бы очень просил всех, кто интересуется экономикой, думать о том, что это то же самое, что и в семье. Это повлияет на каждого члена семьи, на каждого члена общества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снопков о призывах к «экономической забастовке»: беднее станет каждый гражданин. Это повлияет на каждого члена общества
Новости Беларуси. Распространение в интернете получили призывы к «экономической забастовке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)