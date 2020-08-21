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Правительство Беларуси опровергло информацию о разработке программы по «заморозке банковских депозитов»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правительство Беларуси опровергло информацию ряда СМИ о разработке программы по «заморозке банковских депозитов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальный банк обладает достаточными резервами для поддержания макроэкономической стабильности в стране. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков. Он также отметил, что необходимости в каких-либо дополнительных программах сейчас нет.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Таким образом, я уверен, что Национальный банк обладает достаточными резервами, достаточной компетенцией с достаточным запасом прочности для того, чтобы обеспечить стабильность и на валютном рынке, и на рынке ликвидности белорусских рублей.
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Правительство Беларуси опровергло информацию о разработке программы по «заморозке банковских депозитов»
Новости Беларуси. Правительство Беларуси опровергло информацию ряда СМИ о разработке программы по «заморозке банковских депозитов», сообщили в программе Новости...
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