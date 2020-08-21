МВД будет штрафовать водителей за неправильное пользование звуковым сигналом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Водителей будут штрафовать за нарушение правил пользования звуковыми сигналами и умышленное блокирование транспортных коммуникаций. Об этом сообщили в МВД Беларуси в пятницу.

"С различных интернет-ресурсов раздаются призывы к водителям умышленно сигналить, создавать пробки на дорогах, блокируя движение транспорта. Абсолютное большинство людей плохо относятся к подобным выходкам провокаторов: на линию 102 поступают многочисленные жалобы и просьбы привлечь к ответственности нарушителей спокойствия", – сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, подобные действия особенно усугубляют и без того сложную дорожную обстановку перед выходными, когда люди массово выезжают за город.

"В этой связи Госавтоинспекция будет оперативно реагировать на действия водителей, нарушающих правила дорожного движения. Нарушение правил пользования звуковыми сигналами влечет административную ответственность в виде штрафа до трех базовых величин", – сказано в сообщении.

Наказывать намереваются и за "умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установку постов": предусмотрен штраф до 10 базовых величин. А при влечении ущерба в особо крупном размере возможна и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до трех лет (в соответствии со ст. 310 УК).

"Сотрудники ГАИ ориентированы на передачу в органы следствия информации о лицах, умышленно блокирующих транспортные коммуникации, для последующей дачи правовой оценки. Если вы стали очевидцем умышленной блокировки движения, создания заторов и движения с необоснованно низкой скоростью, сообщите об этом в органы внутренних дел", – призывают в МВД.