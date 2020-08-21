Валерий Цепкало ищет инструменты помощи белорусам, оказавшимся в тяжелой ситуации

Одной из задач, решением которых в настоящее время занимается Валерий Цепкало, является поиск инструментов помощи белорусам, оказавшимся в тяжелой ситуации.





«Мы создавали фонды и просили, в том числе западные правительства, выделять деньги на поддержку этих людей», — отметил заявил претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало во время онлайн-пресс-конференции 21 августа.

По словам Цепкало, эти фонды будут ориентированы на помощь трем категориям пострадавших.