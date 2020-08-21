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Валерий Цепкало ищет инструменты помощи белорусам, оказавшимся в тяжелой ситуации

21.08.2020 16:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Одной из задач, решением которых в настоящее время занимается Валерий Цепкало, является поиск инструментов помощи белорусам, оказавшимся в тяжелой ситуации.


«Мы создавали фонды и просили, в том числе западные правительства, выделять деньги на поддержку этих людей», — отметил  заявил претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало во время онлайн-пресс-конференции 21 августа. 

По словам Цепкало, эти фонды будут ориентированы на помощь трем категориям пострадавших.

«Прежде всего, пострадавшие от насилия и жестокости силовиков. Далее те, кто не пошел против совести и отказался участвовать в фальсификации выборов. В случае потери работы людям будет оказана юридическая помощь, организационная и в трудоустройстве. Что касается отчисленных за политическую деятельность студентов, уже есть договоренность с вузами Польши, которые бесплатно примут на учебу этих студентов. Сейчас ведем переговоры о таких же условиях для студентов со Словакией, Чехией, странами Балтии. Третья категория — это стачкомы. Самое главное, чтобы семьи бастующих могли получить материальную помощь нашу и фондов, куда перечисляют деньги страны Евросоюза», — рассказал он, сообщает БелаПАН.

 
 
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Одной из задач, решением которых в настоящее время занимается Валерий Цепкало, является поиск инструментов помощи белорусам, оказавшимся в тяжелой ситуации.
 
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