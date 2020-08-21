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В Microsoft Flight Simulator из-за опечатки появился гигантский обелиск

21.08.2020 16:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Невинная опечатка студента привела к забавным последствиям: в игре Microsoft Flight Simulator, которая использовала для создания реального мира данные OpenStreetMap, появился гигантский обелиск. После того как его обнаружили, стала известна предыстория бага. Оказалось, что он стал возможен из-за опечатки учащегося одного из университетов.

В прошлом году Натан Райт, работая над в рамках учебного плана, внес корректировки в OpenStreetMap, но ошибся при указании характеристик дома: вместо двух этажей он указал 212. Ошибку вскоре исправили, однако данные успели попасть в Microsoft Flight Simulator. Так в Мельбурне появился таинственный небоскреб. Теперь студенческая работа Райта стала весьма популярна — по крайней мере, в сообществе Microsoft Flight Simulator.

В Microsoft Flight Simulator из-за опечатки появился гигантский обелиск

Это не единственная ошибка, которую сгенерировали облака Azure, используя ошибочные или отсутствующие картографические данные. Поэтому Букингемский дворец превратился в офисное здание, а монумент Вашингтону — в офисную многоэтажку.

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Невинная опечатка студента привела к забавным последствиям: в игре Microsoft Flight Simulator, которая использовала для создания реального мира данные OpenStreetMap, появился...
 
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