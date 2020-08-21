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В Старых Дорогах пьяного водителя выдал его видеорегистратор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Старых Дорогах сотрудники ГАИ заметили легковушку, которая резко остановилась перед служебной машиной милиции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Renault находились два пассажира с признаками алкогольного опьянения. На вопрос инспекторов о том, кто ехал за рулем, мужчины ответили: «Никто». Выяснить детали происшествия помог видеорегистратор, который зафиксировал движение машины, остановку и последующую пересадку людей в салоне.
Кстати, водитель уже несколько раз был судим, в том числе за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
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Новости Беларуси. В Старых Дорогах сотрудники ГАИ заметили легковушку, которая резко остановилась перед служебной машиной милиции, сообщили в программе «Минщина»...
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