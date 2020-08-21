Макей призывает Евросоюз не вводить санкции – сейчас не 18 век…

Источник материала: АФН

Глава МИД Беларуси Владимир Макей призвал министров иностранных дел стран ЕС не вводить санкции против Беларуси.

На самом деле речь идет не о санкциях против Беларуси, а против группы белорусских чиновников и лиц, виновных в фальсификации итогов выборов и насилии и зверствах над гражданами страны.

«У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы. Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим по сути вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами», - пишет Макей в своем обращении.

«Это не первые санкции в нашей истории. И наша история на этом не закончится. Мы их пройдём так же, как и предыдущие. Результат их действия вам известен. Все вместе мы точно потеряем время», - продолжает глава МИД РБ, сделав при этом ошибку: не «все вместе мы», а только Беларусь при режиме Лукашенко, которую уже точно больше ждать никто не будет.

Фальсификации, насилие, садизм и зверства правоохранительных органов, по мнению Макея, - это «первые серьезные испытания для становления нашей страны», «болезненные этапы национального взросления».

«У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов», - предлагает глава МИД. И на этом же месте обвиняет партнеров в «недоброжелательных действиях, наносящих ущерб суверенитету Республики Беларусь», которые власти Беларуси «не смогут оставить без противодействия».

«Но я все еще верю в возможности и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами. Потому что это в интересах всех: и Беларуси, и Европы, и всей Евразии. Прошу задуматься об этом без эмоций», - резюмирует Макей.

Кажется, глава МИД Беларуси несколько ошибся адресом. Ведь ради сохранения всего перечисленного в послании европейским коллегам Владимиру Макею следовало написать на имя одного человека – А.Лукашенко – служебную записку, содержащую всего одно слово «Уходи!».