ГАИ предупредила о перекрытии движения на проспекте Независимости в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Госавтоинспекция предупредила о перекрытии автомобильного движения на проспекте Независимости в Минске, передает Sputnik.

Сообщается, что причина этого – укладка асфальта. Движение будет перекрыто в одном направлении на проспекте на участке от улицы Филимонова до бульвара Толбухина.

Ограничения продлятся с 22:00 пятницы 21 августа до 05:00 воскресенья 23 августа. Объезд возможен по улицам Кедышко и Филимонова.

"Двадцать третьего августа движение на указанном участке проспекта Независимости будет восстановлено в полном объеме. Приносим свои извинения за временные неудобства", – сообщила инспекция.