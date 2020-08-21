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ГАИ предупредила о перекрытии движения на проспекте Независимости в Минске

21.08.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Госавтоинспекция предупредила о перекрытии автомобильного движения на проспекте Независимости в Минске, передает Sputnik.

Сообщается, что причина этого – укладка асфальта. Движение будет перекрыто в одном направлении на проспекте на участке от улицы Филимонова до бульвара Толбухина.

Ограничения продлятся с 22:00 пятницы 21 августа до 05:00 воскресенья 23 августа. Объезд возможен по улицам Кедышко и Филимонова.

"Двадцать третьего августа движение на указанном участке проспекта Независимости будет восстановлено в полном объеме. Приносим свои извинения за временные неудобства", – сообщила инспекция.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В инспекции уточнили, что на проспекте будут укладывать асфальт, в воскресенье дорогу полностью откроют для движения.
 
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