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ГАИ предупредила о перекрытии движения на проспекте Независимости в Минске
21.08.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Госавтоинспекция предупредила о перекрытии автомобильного движения на проспекте Независимости в Минске, передает Sputnik.
Сообщается, что причина этого – укладка асфальта. Движение будет перекрыто в одном направлении на проспекте на участке от улицы Филимонова до бульвара Толбухина.
Ограничения продлятся с 22:00 пятницы 21 августа до 05:00 воскресенья 23 августа. Объезд возможен по улицам Кедышко и Филимонова.
"Двадцать третьего августа движение на указанном участке проспекта Независимости будет восстановлено в полном объеме. Приносим свои извинения за временные неудобства", – сообщила инспекция.
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В инспекции уточнили, что на проспекте будут укладывать асфальт, в воскресенье дорогу полностью откроют для движения.
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