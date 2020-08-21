Лукашенко заверил, что решит проблему с протестами в стране

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко назвал ситуацию в стране политизированной, но все же не катастрофической.

Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Минскую область, где агрокомбинат «Дзержинский». Общаясь с рабочим коллективом, он отметил, что сегодня недовольные есть в Минске и в других белорусских городах и заверил, что займется этим.

«Вы люди рабочие, знаете, что деньги зарабатываются вот таким образом… Ну заработали немного, только страну не надо разрушать. Это мы позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила», — сказал он.

На его взгляд, ситуация, когда кому-то не нравится действующая власть, вполне естественна. В свою очередь, Лукашенко пообещал решить эту проблему.